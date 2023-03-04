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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Престон
Уотфорд - Престон: обзор матча 04 марта 2023
Уотфорд
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Престон
Желтая карточка
И. Луза
90'
+5
89'
Желтая карточка
Ф. Вудман
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
И. Сарр
88'
87'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Ч. Эванс
86'
Желтая карточка
Б. Поттс
77'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Джонсон
Замена
М. Гаспар
️️️️
К. Кэткарт
71'
69'
Замена
Т. Кэннон
️️️️
Т. Пэррот
51'
Желтая карточка
Б. Диаби
47'
Желтая карточка
Ч. Эванс
Замена
К. Дэвис
️️️️
Э. Араужо
46'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Д. Моррис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
4-3-1-2
26
Бахман
3
Моррис
5
Портеус
29
Худт
20
Кэткарт
12
Сема
8
Чодури
26
Луза
7
Сарр
9
Араужо
9
Педро
4-4-2
28
Вудман
14
Стори
4
Диаби
8
Каннингэм
18
Каррерас
44
Поттс
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Джонсон
19
Пэррот
17
Эванс
20
Кэткарт
2
Гаспар
2
Гаспар
20
Кэткарт
3
Моррис
22
Асприлья
22
Асприлья
3
Моррис
7
Сарр
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
7
Сарр
9
Араужо
9
Дэвис
9
Дэвис
9
Араужо
17
Эванс
4
Ледсон
4
Ледсон
17
Эванс
14
Джонсон
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Джонсон
19
Пэррот
9
Кэннон
9
Кэннон
19
Пэррот
Остались в запасе
Уотфорд
Престон
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уотфорд - Престон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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