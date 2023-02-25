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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
Шеффилд Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 25 февраля 2023
Шеффилд Юнайтед
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
73'
Р. Портеус (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
И. Ндиайе
90'
+3
82'
Замена
Э. Араужо
️️️️
К. Дэвис
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
78'
78'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
К. Сема
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Портеус
73'
70'
Желтая карточка
И. Коне
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Флек
60'
Замена
Б. Осборн
️️️️
М. Лоу
60'
57'
Замена
И. Коне
️️️️
И. Луза
51'
Желтая карточка
Р. Портеус
Желтая карточка
М. Лоу
35'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
17'
12'
Желтая карточка
У. Худт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
3
Лоу
15
Ахмедходжич
15
Иган
14
Робинсон
16
Берге
2
Богль
10
Норвуд
13
Флек
7
Ндиайе
9
МакБарни
4-3-1-2
26
Бахман
2
Гаспар
5
Портеус
29
Худт
3
Моррис
26
Луза
8
Чодури
12
Сема
7
Сарр
9
Дэвис
9
Педро
3
Лоу
23
Осборн
23
Осборн
3
Лоу
13
Флек
20
Дойл
20
Дойл
13
Флек
7
Ндиайе
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Ндиайе
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
26
Луза
8
Коне
8
Коне
26
Луза
9
Дэвис
9
Араужо
9
Араужо
9
Дэвис
12
Сема
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
12
Сема
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
40
Мадука Окойе
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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