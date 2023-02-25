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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Кардифф
Норвич Сити - Кардифф: обзор матча 25 февраля 2023
Норвич Сити
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
33'
Г. Сара
37'
Маркиньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Кардифф
Желтая карточка
М. Нуньес
90'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
А. Айда
85'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Я. Серенсен
85'
83'
Желтая карточка
С. Кипр
Замена
Х. Цолис
️️️️
О. Эрнандес
73'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
М. Ааронс
73'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Маркиньос
59'
46'
Замена
К. Этете
️️️️
М. Ромео
46'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Роллс
46'
Замена
К. Этете
️️️️
К. Уикхэм
ГОЛ! 2:0!
Маркиньос
Пас отдал
О. Эрнандес
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сара
Пас отдал
Маркиньос
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
18
Серенсен
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
8
Сара
32
Нуньес
23
МакЛин
11
Эрнандес
11
Маркиньос
33
Айда
4-1-3-1-1
21
Оллсоп
38
Нг
25
МакГиннес
4
Кипр
2
Ромео
24
Уинтл
14
Сойерс
32
Роллс
47
О'Доуда
11
Филоджин
29
Уикхэм
3
Ааронс
13
Яннулис
13
Яннулис
3
Ааронс
18
Серенсен
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
18
Серенсен
33
Айда
20
Гиббс
20
Гиббс
33
Айда
11
Эрнандес
17
Цолис
17
Цолис
11
Эрнандес
11
Маркиньос
20
Пукки
20
Пукки
11
Маркиньос
32
Роллс
4
Риномхота
4
Риномхота
32
Роллс
29
Уикхэм
28
Этете
28
Этете
29
Уикхэм
Остались в запасе
Норвич Сити
Кардифф
23
Тим Крул
ВР
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Норвич Сити - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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