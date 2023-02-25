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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 25 февраля 2023
Бристоль Сити
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
70'
Н. Уэллс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
82'
Желтая карточка
Л. Койл
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Мехмети
80'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
А. Скотт
80'
78'
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Доэрти
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Таннер
71'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Уэллс
70'
65'
Замена
Л. Койл
️️️️
Р. Слатер
Замена
Н. Уэллс
️️️️
С. Белл
62'
55'
Замена
Б. Тетти
️️️️
М. Эбиовей
46'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Туфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Анис Мехмети
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
4-3-2-1
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
26
Калас
19
Таннер
37
Джеймс
8
Уилльямс
17
Сайкс
9
Мехмети
8
Скотт
11
Белл
4-1-3-1-1
12
Дарлоу
5
Джонс
15
МакЛафлин
3
Гривз
29
Кристи
27
Слатер
11
Туфан
5
Доэрти
4
Симонс
7
Эбиовей
19
Эступиньян
19
Таннер
23
Корник
23
Корник
19
Таннер
8
Скотт
12
Дасилва
12
Дасилва
8
Скотт
9
Мехмети
18
Вайманн
18
Вайманн
9
Мехмети
11
Белл
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Белл
27
Слатер
2
Койл
2
Койл
27
Слатер
5
Доэрти
10
Траоре
10
Траоре
5
Доэрти
11
Туфан
47
Лонгман
47
Лонгман
11
Туфан
7
Эбиовей
30
Тетти
30
Тетти
7
Эбиовей
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
12
Никита Хайкин
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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