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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Вест Бромвич
Уотфорд - Вест Бромвич: обзор матча 20 февраля 2023
Уотфорд
20.02.2023, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
23'
К. Сема
66'
И. Сарр
78'
К. Сема
56'
К. Таунсенд
72'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Вест Бромвич
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
К. Дэвис
90'
+1
Замена
И. Луза
️️️️
К. Сема
84'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
И. Коне
81'
80'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Свифт
ГОЛ! 3:2!
К. Сема
Пас отдал
И. Сарр
78'
75'
Желтая карточка
Д. Моламби
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уоллес
Пас отдал
Д. Моламби
ГОЛ! 2:1!
И. Сарр
66'
62'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Таунсенд
Пас отдал
Д. Моламби
55'
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
Х. Чодури
46'
46'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Н. Чалоба
46'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
У. Худт
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Сема
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
4-3-1-2
26
Бахман
3
Моррис
5
Портеус
29
Худт
2
Гаспар
12
Сема
8
Коне
8
Чодури
7
Сарр
9
Педро
9
Дэвис
4-1-4-1
24
Гриффитс
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
15
Чалоба
11
Олбрайтон
5
Йокушлу
8
Свифт
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
12
Сема
26
Луза
26
Луза
12
Сема
8
Коне
10
Бакуна
10
Бакуна
8
Коне
9
Дэвис
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
9
Дэвис
11
Олбрайтон
19
Диангана
19
Диангана
11
Олбрайтон
15
Чалоба
8
Моламби
8
Моламби
15
Чалоба
8
Свифт
9
Грант
9
Грант
8
Свифт
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Бромвич
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Уотфорд - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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