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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 февраля 2023
Миллуолл
18.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
6'
Т. Брэдшоу
63'
Т. Брэдшоу
88'
Т. Брэдшоу
39'
Т. Дойл
82'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Хонимэн
90'
+5
Замена
Д. Эванс
️️️️
З. Флемминг
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Робинсон
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Фогльзаммер
89'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Т. Брэдшоу
89'
ГОЛ! 3:2!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
А. Фогльзаммер
88'
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Макэйти
Пас отдал
Д. Богль
78'
Желтая карточка
Д. Богль
77'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
К. Бешам
76'
Желтая карточка
О. МакБарни
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Шеклтон
73'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
О. Бурк
72'
65'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Д. Джеббисон
ГОЛ! 2:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
А. Фогльзаммер
63'
Желтая карточка
Д. Купер
59'
55'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Т. Дойл
45'
+2
Желтая карточка
С. Берге
Желтая карточка
З. Флемминг
45'
+1
39'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дойл
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
О. Бурк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
4-2-1-3
25
Лонг
3
Уоллес
4
Крессуэлл
5
Купер
20
МакНамара
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
9
Флемминг
7
Бурк
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
16
Берге
3
Лоу
10
Норвуд
20
Дойл
9
МакБарни
29
Джеббисон
9
Брэдшоу
2
Мэлони
2
Мэлони
9
Брэдшоу
7
Бурк
10
Хонимэн
10
Хонимэн
7
Бурк
16
Шеклтон
18
Леонард
18
Леонард
16
Шеклтон
9
Флемминг
12
Эванс
12
Эванс
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
20
Дойл
23
Осборн
23
Осборн
20
Дойл
29
Джеббисон
7
Ндиайе
7
Ндиайе
29
Джеббисон
6
Бешам
24
Макэйти
24
Макэйти
6
Бешам
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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