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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Престон
Халл Сити - Престон: обзор матча 18 февраля 2023
Халл Сити
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Престон
90'
+2
Желтая карточка
А. Каррерас
76'
Желтая карточка
Б. Диаби
Замена
Б. Тетти
️️️️
О. Эступиньян
76'
74'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Вудберн
Желтая карточка
Д. Пелкас
65'
Замена
Р. Слатер
️️️️
Д. Пелкас
65'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Р. Лонгман
65'
46'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Л. Делап
46'
Замена
Б. Диаби
️️️️
Д. Стори
36'
Замена
Л. Линдсэй
️️️️
Э. Хьюз
Желтая карточка
О. Туфан
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
4-4-1-1
13
Ингрэм
29
Кристи
15
МакЛафлин
5
Джонс
3
Гривз
4
Симонс
5
Доэрти
10
Пелкас
11
Туфан
47
Лонгман
19
Эступиньян
4-3-1-2
28
Вудман
8
Каннингэм
16
Хьюз
14
Стори
18
Каррерас
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
7
Вудберн
19
Делап
9
Кэннон
10
Пелкас
27
Слатер
27
Слатер
10
Пелкас
47
Лонгман
7
Эбиовей
7
Эбиовей
47
Лонгман
19
Эступиньян
30
Тетти
30
Тетти
19
Эступиньян
16
Хьюз
6
Линдсэй
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
4
Диаби
4
Диаби
14
Стори
7
Вудберн
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Вудберн
19
Делап
19
Пэррот
19
Пэррот
19
Делап
Остались в запасе
Халл Сити
Престон
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
13
Дэвид Корнелл
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Халл Сити - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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