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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 15 февраля 2023
Вест Бромвич
15.02.2023, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
73'
Д. Моламби
89'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
89'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
83'
Желтая карточка
Л. Трэвис
82'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Т. Мортон
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моламби
73'
68'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
64'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Б. Дак
63'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Томас
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Олбрайтон
63'
Желтая карточка
Э. Питерс
61'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Н. Чалоба
51'
46'
Замена
Д. Хайам
️️️️
С. Уортон
Желтая карточка
М. Олбрайтон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-1-4-1
24
Гриффитс
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
15
Чалоба
8
Свифт
17
Уоллес
5
Йокушлу
11
Олбрайтон
23
Томас-Асанте
3-2-2-3
1
Пирс
27
Трэвис
16
Уортон
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
23
Дак
23
Мортон
42
Томас
24
Долан
22
Бреретон
11
Олбрайтон
19
Диангана
19
Диангана
11
Олбрайтон
15
Чалоба
8
Моламби
8
Моламби
15
Чалоба
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
16
Уортон
5
Хайам
5
Хайам
16
Уортон
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
23
Дак
11
Шмодикс
11
Шмодикс
23
Дак
23
Мортон
20
Галлахер
20
Галлахер
23
Мортон
42
Томас
26
Хеджс
26
Хеджс
42
Томас
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Джо Хилтон
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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