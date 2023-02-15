Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 15 февраля 2023
Шеффилд Юнайтед
15.02.2023, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
5'
О. МакБарни
25'
Ч. Акпом
48'
К. Арчер
74'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
90'
+3
Желтая карточка
М. Крукс
90'
+1
Замена
А. Моуатт
️️️️
Р. МакГри
Желтая карточка
Д. Богль
86'
82'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Форсс
82'
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
Замена
Б. Осборн
️️️️
О. Норвуд
78'
Желтая карточка
О. МакБарни
74'
74'
ГОЛ! 1:3!
К. Арчер
Пас отдал
Х. Хакни
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
А. Ахмедходжич
67'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
63'
57'
Желтая карточка
Д. Хаусон
48'
ГОЛ! 1:2!
К. Арчер
25'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
М. Форсс
14'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Робинсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
3
Лоу
15
Иган
15
Ахмедходжич
14
Робинсон
16
Берге
2
Богль
7
Ндиайе
10
Норвуд
24
Макэйти
9
МакБарни
2-5-3
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
26
Ленихэн
16
Хаусон
8
МакГри
30
Хакни
3
Гилс
9
Арчер
88
Форсс
29
Акпом
10
Норвуд
23
Осборн
23
Осборн
10
Норвуд
15
Ахмедходжич
29
Джеббисон
29
Джеббисон
15
Ахмедходжич
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
8
МакГри
20
Моуатт
20
Моуатт
8
МакГри
88
Форсс
21
Рэмзи
21
Рэмзи
88
Форсс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+