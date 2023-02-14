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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Миллуолл
Ковентри - Миллуолл: обзор матча 14 февраля 2023
Ковентри
14.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
67'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Миллуолл
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Б. Нортон-Каффи
90'
+2
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
86'
83'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Уоллес
76'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Сэйвилл
75'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Т. Брэдшоу
68'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Уотмор
68'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Хонимэн
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. Дойл
67'
55'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
47'
41'
Желтая карточка
Д. Купер
27'
Желтая карточка
Б. Митчелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-3-2-2
13
Уилсон
2
Дойл
15
Макнелли
5
МакФадзин
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Нортон-Каффи
28
Экклз
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
10
Хонимэн
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
20
Уотмор
18
Нортон-Каффи
2
Берроуз
2
Берроуз
18
Нортон-Каффи
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Уоллес
9
Брэдшоу
11
Эсс
11
Эсс
9
Брэдшоу
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
7
Бурк
7
Бурк
10
Хонимэн
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
20
Уотмор
Остались в запасе
Ковентри
Миллуолл
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Ковентри - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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