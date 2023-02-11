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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Мидлсбро
Кардифф - Мидлсбро: обзор матча 11 февраля 2023
Кардифф
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
25'
С. Каба
17'
М. Форсс
38'
К. Арчер
90'
Р. МакГри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Мидлсбро
90'
ГОЛ! 1:3!
Р. МакГри
Пас отдал
М. Крукс
89'
Замена
М. Крукс
️️️️
Ч. Акпом
Замена
И. Дэвис
️️️️
Д. Филоджин
85'
79'
Замена
Д. Фрай
️️️️
К. Арчер
78'
Желтая карточка
К. Арчер
72'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Замена
П. Нг
️️️️
М. Ромео
70'
Замена
К. Этете
️️️️
С. Каба
69'
69'
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Форсс
Замена
Э. Риномхота
️️️️
О. Ожо
57'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Д. Роллс
56'
38'
ГОЛ! 1:2!
К. Арчер
Пас отдал
Х. Хакни
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
К. Робинсон
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Форсс
Пас отдал
К. Арчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
3-4-1-2
21
Оллсоп
2
Ромео
4
Кипр
25
МакГиннес
47
О'Доуда
14
Сойерс
32
Роллс
9
Ожо
11
Филоджин
47
Робинсон
9
Каба
2-5-3
1
Стеффен
2
Смит
17
МакНэйр
26
Ленихэн
16
Хаусон
8
МакГри
30
Хакни
3
Гилс
9
Арчер
88
Форсс
29
Акпом
2
Ромео
38
Нг
38
Нг
2
Ромео
32
Роллс
24
Уинтл
24
Уинтл
32
Роллс
9
Ожо
4
Риномхота
4
Риномхота
9
Ожо
11
Филоджин
39
Дэвис
39
Дэвис
11
Филоджин
9
Каба
28
Этете
28
Этете
9
Каба
9
Арчер
23
Фрай
23
Фрай
9
Арчер
29
Акпом
25
Крукс
25
Крукс
29
Акпом
88
Форсс
25
Джонс
25
Джонс
88
Форсс
Остались в запасе
Кардифф
Мидлсбро
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Кардифф - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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