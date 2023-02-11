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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 11 февраля 2023
Бристоль Сити
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
23'
М. Сайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
Замена
Т. Калас
️️️️
М. Сайкс
89'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Скотт
81'
78'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
60'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
60'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
60'
Замена
А. Мехмети
️️️️
С. Белл
60'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
58'
57'
Желтая карточка
М. Ааронс
46'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
М. Нуньес
31'
Желтая карточка
К. МакЛин
ГОЛ! 1:0!
М. Сайкс
Пас отдал
К. Принг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Принг
5
Аткинсон
26
Винер
19
Таннер
8
Уилльямс
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
11
Белл
4-3-1-2
1
Ганн
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
13
Яннулис
23
МакЛин
32
Нуньес
8
Сара
26
Доуэлл
20
Пукки
9
Сарджент
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
17
Сайкс
26
Калас
26
Калас
17
Сайкс
11
Белл
9
Мехмети
9
Мехмети
11
Белл
8
Скотт
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Скотт
26
Доуэлл
20
Гиббс
20
Гиббс
26
Доуэлл
32
Нуньес
11
Эрнандес
11
Эрнандес
32
Нуньес
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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