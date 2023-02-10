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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Бирмингем Сити - Вест Бромвич: обзор матча 10 февраля 2023
Бирмингем Сити
10.02.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
10'
А. Меджбри
52'
К. Белик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Вест Бромвич
90'
+5
Желтая карточка
Д. Моламби
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уоллес
Замена
Х. Дин
️️️️
Ж. Бакуна
86'
Замена
Т. Дини
️️️️
С. Хоган
86'
Замена
Д. Холл
️️️️
А. Меджбри
71'
68'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Дайк
68'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Л. Юткевич
64'
Желтая карточка
Л. Юткевич
63'
55'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Г. Диангана
55'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
О. Йокушлу
55'
Замена
Д. Свифт
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 2:0!
К. Белик
Пас отдал
А. Меджбри
52'
Желтая карточка
О. Трасти
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Меджбри
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Радди
2
Колен
13
Лонг
6
Трасти
28
Сэндерсон
5
Белик
7
Бакуна
28
Меджбри
19
Чон
25
Хоган
10
Юткевич
4-5-1
27
Баттон
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
11
Олбрайтон
19
Диангана
17
Уоллес
8
Моламби
5
Йокушлу
9
Дайк
7
Бакуна
6
Дин
6
Дин
7
Бакуна
28
Меджбри
33
Холл
33
Холл
28
Меджбри
10
Юткевич
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Юткевич
25
Хоган
14
Дини
14
Дини
25
Хоган
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
19
Диангана
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Диангана
11
Олбрайтон
8
Свифт
8
Свифт
11
Олбрайтон
9
Дайк
9
Грант
9
Грант
9
Дайк
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
5
Йокушлу
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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