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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ковентри
Вест Бромвич - Ковентри: обзор матча 03 февраля 2023
Вест Бромвич
03.02.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ковентри
15'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Ковентри
90'
+3
Замена
Л. Келли
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
Д. Ферлонг
90'
+2
Желтая карточка
Д. Моламби
82'
82'
Желтая карточка
Д. Панцо
78'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Д. Аллен
Замена
Д. Свифт
️️️️
М. Олбрайтон
74'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
67'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
64'
61'
Замена
М. Гудден
️️️️
К. Палмер
61'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Д. Бидуэлл
61'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Б. Нортон-Каффи
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Дайк
59'
ГОЛ! 1:0!
Г. Диангана
Пас отдал
Д. Уоллес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
28
Джош Экклз
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
22
Таунсенд
33
Питерс
26
О'Ши
2
Ферлонг
5
Йокушлу
8
Моламби
19
Диангана
17
Уоллес
11
Олбрайтон
9
Дайк
3-4-1-2
13
Уилсон
2
Дойл
4
Панцо
15
Макнелли
18
Нортон-Каффи
18
Шиф
38
Хамер
21
Бидуэлл
24
Аллен
14
Дьекереш
45
Палмер
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
11
Олбрайтон
8
Свифт
8
Свифт
11
Олбрайтон
9
Дайк
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Дайк
21
Бидуэлл
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
21
Бидуэлл
18
Нортон-Каффи
28
Экклз
28
Экклз
18
Нортон-Каффи
2
Дойл
4
Келли
4
Келли
2
Дойл
24
Аллен
24
Магуайр
24
Магуайр
24
Аллен
45
Палмер
24
Гудден
24
Гудден
45
Палмер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ковентри
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
9
Карлан Грант
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Джек Берроуз
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Вест Бромвич - Ковентри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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