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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Кардифф
Халл Сити - Кардифф: обзор матча 04 февраля 2023
Халл Сити
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
62'
С. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Кардифф
90'
Замена
М. Харрис
️️️️
О. Ожо
Замена
Л. Койл
️️️️
Р. Слатер
90'
Замена
Д. Гривз
️️️️
А. Коннолли
80'
Желтая карточка
Р. Слатер
76'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Туфан
70'
68'
Замена
К. Этете
️️️️
Д. Симпсон
ГОЛ! 1:0!
С. Кристи
62'
55'
Замена
С. Каба
️️️️
К. Робинсон
23'
Пенальти не реализован!
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
4
Хавьер Симонс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
3-1-4-2
13
Ингрэм
29
Кристи
5
Джонс
15
МакЛафлин
27
Слатер
20
Элдер
5
Доэрти
14
Сери
11
Туфан
19
Эступиньян
10
Коннолли
4-1-3-1-1
21
Оллсоп
38
Нг
25
МакГиннес
6
Симпсон
4
Кипр
24
Уинтл
14
Сойерс
47
О'Доуда
9
Ожо
11
Филоджин
47
Робинсон
10
Коннолли
3
Гривз
3
Гривз
10
Коннолли
27
Слатер
2
Койл
2
Койл
27
Слатер
11
Туфан
47
Лонгман
47
Лонгман
11
Туфан
9
Ожо
9
Харрис
9
Харрис
9
Ожо
47
Робинсон
9
Каба
9
Каба
47
Робинсон
6
Симпсон
28
Этете
28
Этете
6
Симпсон
Остались в запасе
Халл Сити
Кардифф
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Халл Сити - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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