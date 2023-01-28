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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Уотфорд
Мидлсбро - Уотфорд: обзор матча 28 января 2023
Мидлсбро
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
36'
Ч. Акпом
45+3'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Уотфорд
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Р. МакГри
90'
+4
Замена
А. Моуатт
️️️️
Ч. Акпом
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
T. Ademeyo
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
84'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
М. Форсс
72'
71'
Замена
М. Поллок
️️️️
М. Мартинс
64'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Ж. Феррейра
46'
Замена
T. Ademeyo
️️️️
К. Дэвис
46'
Замена
Э. Араужо
️️️️
И. Коне
46'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ф. Сьерральта
ГОЛ! 2:0!
М. Форсс
45'
+3
Желтая карточка
Д. Хаусон
44'
38'
Желтая карточка
К. Кэткарт
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
К. Арчер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
7
Tobi Ademeyo
ЦФ
2-5-3
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
9
Арчер
29
Акпом
88
Форсс
3-2-2-2-1
26
Бахман
22
Сьерральта
20
Кэткарт
13
Феррейра
2
Гаспар
11
Камара
8
Чодури
8
Коне
7
Сарр
11
Мартинс
9
Дэвис
8
МакГри
2
Дейкстел
2
Дейкстел
8
МакГри
29
Акпом
20
Моуатт
20
Моуатт
29
Акпом
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
88
Форсс
20
Уотмор
20
Уотмор
88
Форсс
22
Сьерральта
10
Бакуна
10
Бакуна
22
Сьерральта
13
Феррейра
22
Асприлья
22
Асприлья
13
Феррейра
11
Мартинс
6
Поллок
6
Поллок
11
Мартинс
8
Коне
9
Араужо
9
Араужо
8
Коне
9
Дэвис
7
7
9
Дэвис
Остались в запасе
Мидлсбро
Уотфорд
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Мидлсбро - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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