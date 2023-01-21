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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Миллуолл
Кардифф - Миллуолл: обзор матча 21 января 2023
Кардифф
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
26'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Миллуолл
90'
Замена
С. Мэлони
️️️️
К. Стайлс
90'
Замена
Ч. Крессуэлл
️️️️
Д. Сэйвилл
79'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Т. Брэдшоу
79'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Хонимэн
74'
Желтая карточка
К. Стайлс
Желтая карточка
С. Кипр
72'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Р. Уинтл
69'
Замена
И. Дэвис
️️️️
О. Ожо
69'
63'
Замена
Р. Леонард
️️️️
М. Беннетт
Желтая карточка
Р. Оллсоп
62'
Желтая карточка
Э. Риномхота
38'
28'
Желтая карточка
Д. Купер
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Купер
20'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Оллсоп
25
МакГиннес
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
47
О'Доуда
4
Риномхота
9
Ожо
11
Филоджин
47
Робинсон
28
Этете
3-4-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
4
Хатчинсон
6
Сэйвилл
16
Митчелл
10
Хонимэн
4
Стайлс
9
Флемминг
9
Брэдшоу
10
Беннетт
24
Уинтл
32
Роллс
32
Роллс
24
Уинтл
9
Ожо
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Ожо
6
Сэйвилл
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
6
Сэйвилл
4
Стайлс
2
Мэлони
2
Мэлони
4
Стайлс
9
Брэдшоу
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Брэдшоу
10
Беннетт
18
Леонард
18
Леонард
10
Беннетт
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
Остались в запасе
Кардифф
Миллуолл
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Стив Морисон
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Кардифф - Миллуолл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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