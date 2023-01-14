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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Норвич Сити
Престон - Норвич Сити: обзор матча 14 января 2023
Престон
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 4
Завершен
Норвич Сити
13'
Т. Пукки
16'
К. Доуэлл
28'
К. Доуэлл
69'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Норвич Сити
89'
Желтая карточка
А. Айда
Желтая карточка
Р. Ледсон
79'
78'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Хэнли
Желтая карточка
Л. Линдсэй
75'
Желтая карточка
Р. Брэди
74'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Б. Диаби
73'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Д. Джонсон
72'
72'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Г. Сара
72'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
72'
Замена
Д. Синани
️️️️
К. Доуэлл
69'
ГОЛ! 0:4!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Ааронс
61'
Желтая карточка
Д. Яннулис
Желтая карточка
Т. Кэннон
59'
55'
Желтая карточка
Г. Хэнли
44'
Желтая карточка
Г. Сара
Замена
А. Каррерас
️️️️
А. Маккэнн
30'
Замена
Л. Делап
️️️️
Б. Вудберн
30'
28'
ГОЛ! 0:3!
К. Доуэлл
Пас отдал
Т. Пукки
16'
ГОЛ! 0:2!
К. Доуэлл
Пас отдал
М. Ааронс
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Г. Сара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Трой Пэррот
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
4-4-1-1
28
Вудман
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
4
Диаби
8
Маккэнн
14
Джонсон
8
Брауне
4
Ледсон
7
Вудберн
9
Кэннон
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
13
Яннулис
23
МакЛин
8
Сара
11
Эрнандес
26
Доуэлл
9
Сарджент
20
Пукки
8
Маккэнн
18
Каррерас
18
Каррерас
8
Маккэнн
4
Диаби
11
Брэди
11
Брэди
4
Диаби
14
Джонсон
19
Пэррот
19
Пэррот
14
Джонсон
7
Вудберн
19
Делап
19
Делап
7
Вудберн
4
Хэнли
32
Нуньес
32
Нуньес
4
Хэнли
8
Сара
20
Гиббс
20
Гиббс
8
Сара
26
Доуэлл
10
Синани
10
Синани
26
Доуэлл
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
Остались в запасе
Престон
Норвич Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Престон - Норвич Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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