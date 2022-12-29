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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Мидлсбро
Блэкберн - Мидлсбро: обзор матча 29 декабря 2022
Блэкберн
29.12.2022, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
6'
Р. Хеджс
46'
М. Форсс
56'
Р. МакГри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Хайам
90'
+4
90'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. МакГри
81'
Желтая карточка
Т. Смит
71'
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Форсс
67'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Хакни
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Т. Мортон
66'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Б. Дак
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. МакГри
Пас отдал
М. Форсс
Красная карточка
Д. Бакли
50'
49'
Желтая карточка
М. Крукс
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Форсс
Пас отдал
М. Крукс
8'
Желтая карточка
Х. Хакни
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеджс
Пас отдал
Д. Бакли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-3-1-2
1
Камински
3
Пикеринг
5
Хайам
4
Айяла
26
Ранкин-Костелло
23
Мортон
6
Бакли
23
Дак
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
25
Крукс
30
Хакни
16
Хаусон
26
Ленихэн
3
Гилс
8
МакГри
88
Форсс
29
Акпом
23
Мортон
27
Трэвис
27
Трэвис
23
Мортон
23
Дак
30
Гаррет
30
Гаррет
23
Дак
30
Хакни
20
Моуатт
20
Моуатт
30
Хакни
88
Форсс
25
Джонс
25
Джонс
88
Форсс
8
МакГри
20
Уотмор
20
Уотмор
8
МакГри
Остались в запасе
Блэкберн
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Блэкберн - Мидлсбро
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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