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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Миллуолл
Лутон Таун - Миллуолл: обзор матча 28 февраля 2023
Лутон Таун
28.02.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
58'
Э. Адебайо
88'
Л. Берри
4'
З. Флемминг
52'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Миллуолл
ГОЛ! 2:2!
Л. Берри
Пас отдал
Д. Кларк
88'
88'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. Леонард
83'
Замена
С. Мэлони
️️️️
А. Фогльзаммер
83'
Замена
О. Бурк
️️️️
З. Флемминг
76'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Шеклтон
76'
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
Т. Брэдшоу
Замена
Л. Берри
️️️️
Г. Ошо
72'
Замена
К. Вудроу
️️️️
П. Мпанцу
69'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
К. Драме
63'
ГОЛ! 1:2!
Э. Адебайо
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Хонимэн
45'
+1
Желтая карточка
Ч. Крессуэлл
4'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
Т. Брэдшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-2-2
34
Хорват
15
Локьер
4
Ошо
17
Белл
16
Драме
6
Накамба
17
Мпанцу
45
Даути
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
16
Шеклтон
18
Леонард
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
4
Ошо
8
Берри
8
Берри
4
Ошо
16
Драме
44
Оньединма
44
Оньединма
16
Драме
17
Мпанцу
12
Вудроу
12
Вудроу
17
Мпанцу
9
Брэдшоу
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
2
Мэлони
2
Мэлони
9
Фогльзаммер
16
Шеклтон
12
Эванс
12
Эванс
16
Шеклтон
18
Леонард
20
Уотмор
20
Уотмор
18
Леонард
9
Флемминг
7
Бурк
7
Бурк
9
Флемминг
Остались в запасе
Лутон Таун
Миллуолл
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
11
Ромен Эсс
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Лутон Таун - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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