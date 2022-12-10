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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Норвич Сити
Суонси - Норвич Сити: обзор матча 10 декабря 2022
Суонси
10.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
1'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Норвич Сити
Желтая карточка
Н. Вуд
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
К. МакЛин
86'
Желтая карточка
Д. Яннулис
84'
Желтая карточка
А. Айда
80'
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
К. Ноутон
80'
74'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Г. Сара
74'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
С. МакКаллум
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Латибодье
71'
68'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Д. Синани
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Кандл
60'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
60'
Желтая карточка
К. Ноутон
49'
36'
Желтая карточка
А. Хэйден
9'
Желтая карточка
Б. Гибсон
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
К. МакЛин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-3-2
13
Бенда
15
Вуд
5
Кабанго
22
Латибодье
3
Мэннинг
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
25
Кандл
9
Пироэ
35
Патерсон
4-1-3-2
1
Ганн
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
МакКаллум
14
Хэйден
23
МакЛин
8
Сара
10
Синани
9
Сарджент
20
Пукки
22
Латибодье
7
Аллен
7
Аллен
22
Латибодье
25
Кандл
10
Нтчам
10
Нтчам
25
Кандл
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
26
Ноутон
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
26
Ноутон
3
МакКаллум
13
Яннулис
13
Яннулис
3
МакКаллум
8
Сара
20
Гиббс
20
Гиббс
8
Сара
10
Синани
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Синани
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
Остались в запасе
Суонси
Норвич Сити
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
11
Онель Эрнандес
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
11
Онель Эрнандес
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Суонси - Норвич Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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