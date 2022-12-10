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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Уиган Атлетик
Миллуолл - Уиган Атлетик: обзор матча 10 декабря 2022
Миллуолл
10.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
40'
З. Флемминг
33'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Уиган Атлетик
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Сэйвилл
86'
80'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
К. Лэнг
80'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Т. Нэйлор
74'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Н. Бродхед
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
70'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
А. Фогльзаммер
70'
62'
Желтая карточка
К. Тилт
51'
Желтая карточка
Т. Дариква
ГОЛ! 1:1!
З. Флемминг
Пас отдал
Т. Брэдшоу
40'
33'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
К. Лэнг
Желтая карточка
М. Уоллес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
33
Натан Бродхед
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
4-2-1-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
3-2-2-1-2
32
Джонс
12
Беннетт
2
Дариква
4
Нэйлор
6
Уотмоу
16
Тилт
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Лэнг
18
Кин
33
Бродхед
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
10
Лэнг
24
Кузинс
24
Кузинс
10
Лэнг
4
Нэйлор
19
Осгор
19
Осгор
4
Нэйлор
33
Бродхед
9
Магеннис
9
Магеннис
33
Бродхед
Остались в запасе
Миллуолл
Уиган Атлетик
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
13
Бен Амос
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Миллуолл - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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