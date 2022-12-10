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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 10 декабря 2022
Блэкберн
10.12.2022, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 4
Завершен
Престон
55'
Б. Дак
17'
Б. Вудберн
47'
Ч. Эванс
63'
Ч. Эванс
65'
Б. Уайтмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Престон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джонсон
90'
+3
Замена
М. О'Нил
️️️️
Д. Джонсон
65'
ГОЛ! 1:4!
Б. Уайтмэн
Пас отдал
Д. Джонсон
63'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Эванс
Пас отдал
Г. Каннингэм
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
57'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Шмодикс
57'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дак
Пас отдал
Б. Бреретон
55'
47'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Эванс
Пас отдал
Д. Джонсон
44'
Желтая карточка
Ч. Эванс
Желтая карточка
Х. Картер
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вудберн
Пас отдал
Ч. Эванс
Замена
К. Мола
️️️️
К. Бриттан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
3-2-2-2-1
1
Камински
27
Трэвис
16
Уортон
5
Хайам
17
Картер
2
Бриттан
23
Мортон
23
Дак
22
Бреретон
11
Шмодикс
26
Хеджс
4-4-1-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
8
Каннингэм
18
Каррерас
4
Ледсон
8
Уайтмэн
14
Джонсон
44
Поттс
7
Вудберн
17
Эванс
2
Бриттан
6
Мола
6
Мола
2
Бриттан
11
Шмодикс
24
Долан
24
Долан
11
Шмодикс
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
14
Джонсон
39
О'Нил
39
О'Нил
14
Джонсон
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкберн - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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