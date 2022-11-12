Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Миллуолл
Престон - Миллуолл: обзор матча 12 ноября 2022
Престон
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 4
Завершен
Миллуолл
20'
Э. Хьюз
28'
Ч. Эванс
4'
З. Флемминг
16'
З. Флемминг
64'
З. Флемминг
72'
Ч. Крессуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Миллуолл
88'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
88'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
З. Флемминг
85'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Сэйвилл
84'
Замена
К. Стайлс
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Хьюз
78'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Ч. Эванс
77'
72'
ГОЛ! 2:4!
Ч. Крессуэлл
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
67'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
67'
64'
ГОЛ! 2:3!
З. Флемминг
52'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Д. Хонимэн
31'
Желтая карточка
Д. МакНамара
ГОЛ! 2:2!
Ч. Эванс
Пас отдал
Э. Хьюз
28'
21'
Желтая карточка
Д. Лонг
ГОЛ! 1:2!
Э. Хьюз
20'
19'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
16'
ГОЛ! 0:2!
З. Флемминг
Желтая карточка
Л. Линдсэй
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
А. Фогльзаммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
16
Хьюз
6
Линдсэй
11
Брэди
4
Ледсон
8
Брауне
8
Маккэнн
44
Поттс
17
Риис
17
Эванс
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
17
Эванс
14
Джонсон
14
Джонсон
17
Эванс
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
16
Хьюз
24
Магуайр
24
Магуайр
16
Хьюз
9
Фогльзаммер
4
Стайлс
4
Стайлс
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
2
Мэлони
2
Мэлони
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
9
Флемминг
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Флемминг
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Престон
Миллуолл
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+