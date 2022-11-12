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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уотфорд
Бристоль Сити - Уотфорд: обзор матча 12 ноября 2022
Бристоль Сити
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Уотфорд
Желтая карточка
А. Скотт
88'
83'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Д. Гослинг
75'
Замена
В. Байо
️️️️
К. Сема
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
67'
56'
Замена
И. Сарр
️️️️
С. Калу
55'
Замена
Ж. Педро
️️️️
М. Гаспар
53'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
3-3-1-3
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
12
Дасилва
10
Кинг
8
Уилльямс
37
Джеймс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
4-1-3-1-1
26
Бахман
2
Гаспар
5
Троост-Эконг
27
Кабаселе
11
Камара
39
Кайембе
32
Гослинг
8
Чодури
12
Сема
90
Калу
9
Дэвис
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
32
Гослинг
20
Кэткарт
20
Кэткарт
32
Гослинг
90
Калу
7
Сарр
7
Сарр
90
Калу
2
Гаспар
9
Педро
9
Педро
2
Гаспар
12
Сема
15
Байо
15
Байо
12
Сема
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уотфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
40
Мадука Окойе
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бристоль Сити - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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