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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Уотфорд
Кардифф - Уотфорд: обзор матча 02 ноября 2022
Кардифф
02.11.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
9'
С. Кипр
38'
Ф. Сьерральта
59'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Уотфорд
90'
+5
Замена
Я. Асприлья
️️️️
К. Сема
Замена
М. Ваттерс
️️️️
М. Ромео
90'
+2
90'
+1
Замена
К. Кабаселе
️️️️
И. Сарр
82'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
Р. Уинтл
78'
78'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
В. Байо
77'
Желтая карточка
К. Сема
Замена
О. Ожо
️️️️
К. О'Доуда
68'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Э. Риномхота
68'
59'
ГОЛ! 1:2!
И. Сарр
Желтая карточка
Н. Нкунку
40'
38'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сьерральта
Пас отдал
К. Сема
ГОЛ! 1:0!
С. Кипр
Пас отдал
Д. Роллс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
4-1-4-1
21
Оллсоп
27
Нкунку
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
4
Риномхота
9
Харрис
47
О'Доуда
32
Роллс
11
Филоджин
4-1-2-1-2
26
Бахман
2
Гаспар
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
11
Камара
39
Кайембе
32
Гослинг
12
Сема
7
Сарр
15
Байо
9
Педро
4
Риномхота
14
Сойерс
14
Сойерс
4
Риномхота
47
О'Доуда
9
Ожо
9
Ожо
47
О'Доуда
2
Ромео
36
Ваттерс
36
Ваттерс
2
Ромео
7
Сарр
27
Кабаселе
27
Кабаселе
7
Сарр
12
Сема
22
Асприлья
22
Асприлья
12
Сема
15
Байо
15
Унгбо
15
Унгбо
15
Байо
Остались в запасе
Кардифф
Уотфорд
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
28
Кион Этете
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Кардифф - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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