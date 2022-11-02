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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Ротерхэм
Бернли - Ротерхэм: обзор матча 02 ноября 2022
Бернли
02.11.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 2
Завершен
Ротерхэм
35'
Д. Родригес
90+1'
М. Бенсон
90+10'
Х. Дервисоглу
3'
Б. Уайлс
64'
Ч. Огбене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ротерхэм
Желтая карточка
Л. Байер
90'
+10
ГОЛ! 3:2!
Х. Дервисоглу
90'
+10
ГОЛ! 2:2!
М. Бенсон
Пас отдал
К. Робертс
90'
+1
90'
Желтая карточка
Б. Уайлс
90'
Желтая карточка
Д. Барласер
Желтая карточка
Д. Браунхилл
89'
Желтая карточка
Я. Матсен
89'
86'
Замена
Д. Келли
️️️️
Б. Нортон-Каффи
77'
Замена
Р. Вуд
️️️️
О. Рэтбоун
75'
Вторая желтая
К. Брэмолл
Замена
К. Робертс
️️️️
Витиньо
74'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
74'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Н. Телла
70'
68'
Желтая карточка
К. Брэмолл
64'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Огбене
63'
Замена
Д. Линдси
️️️️
К. Вашингтон
63'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Х. Одоффин
Замена
М. Бенсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Н. Телла
35'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уайлс
Пас отдал
Б. Нортон-Каффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
2
Витиньо
4
Корк
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
21
Зарури
23
Телла
16
Родригес
4-1-3-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
24
Холл
45
Хардинг
15
Брэмолл
2
Одоффин
18
Нортон-Каффи
26
Уайлс
4
Барласер
14
Вашингтон
20
Рэтбоун
7
Гудмундссон
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Гудмундссон
2
Витиньо
14
Робертс
14
Робертс
2
Витиньо
23
Телла
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
23
Телла
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
20
Рэтбоун
6
Вуд
6
Вуд
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
29
Линдси
29
Линдси
14
Вашингтон
2
Одоффин
27
Огбене
27
Огбене
2
Одоффин
18
Нортон-Каффи
9
Келли
9
Келли
18
Нортон-Каффи
Остались в запасе
Бернли
Ротерхэм
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бернли - Ротерхэм
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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