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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Миллуолл
Бирмингем Сити - Миллуолл: обзор матча 02 ноября 2022
Бирмингем Сити
02.11.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Миллуолл
85'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Хонимэн
85'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Д. Холл
️️️️
А. Меджбри
79'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
78'
68'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Т. Чон
57'
51'
Желтая карточка
М. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-3-2-2
26
Радди
2
Колен
6
Трасти
6
Дин
45
Лонгело
5
Белик
28
Сэндерсон
28
Меджбри
19
Чон
14
Дини
25
Хоган
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
4
Крессуэлл
3
Уоллес
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
16
Митчелл
9
Флемминг
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
28
Меджбри
33
Холл
33
Холл
28
Меджбри
19
Чон
7
Бакуна
7
Бакуна
19
Чон
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
10
Хонимэн
4
Стайлс
4
Стайлс
10
Хонимэн
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Миллуолл
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Джордан Грэм
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
Статистика матча Бирмингем Сити - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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