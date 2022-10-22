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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 октября 2022
Мидлсбро
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
+4
85'
Замена
Б. Джексон
️️️️
Д. Холмс
Замена
М. Бола
️️️️
Р. Гилс
68'
Замена
Р. МакГри
️️️️
П. МакНэйр
68'
Желтая карточка
Р. Муньис
67'
62'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
Замена
М. Форсс
️️️️
Д. Уотмор
60'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Ч. Акпом
60'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
52'
Замена
Х. Хакни
️️️️
А. Моуатт
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦФ
3-4-1-2
1
Стеффен
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
20
Моуатт
16
Хаусон
26
Ленихэн
25
Джонс
20
Уотмор
29
Акпом
3-2-3-1-1
21
Николлс
22
Камара
6
Хелик
3
Накаяма
20
Тертон
12
Лис
18
Касуму
5
Радони
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
3
Гилс
16
Бола
16
Бола
3
Гилс
17
МакНэйр
8
МакГри
8
МакГри
17
МакНэйр
20
Моуатт
30
Хакни
30
Хакни
20
Моуатт
29
Акпом
9
Муньис
9
Муньис
29
Акпом
20
Уотмор
88
Форсс
88
Форсс
20
Уотмор
14
Холмс
7
Джексон
7
Джексон
14
Холмс
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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