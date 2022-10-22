Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 22 октября 2022
Блэкберн
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
17'
С. Галлахер
42'
А. Уортон
81'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Д. Вейл
90'
+3
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Галлахер
85'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Б. Бреретон
85'
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Хоган
75'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Чон
75'
Замена
Т. Дини
️️️️
Д. Холл
75'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Х. Дин
75'
Замена
Д. Грэм
️️️️
М. Колен
63'
Замена
А. Меджбри
️️️️
К. Белик
Замена
Д. Гаррет
️️️️
А. Уортон
61'
48'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
ГОЛ! 2:0!
А. Уортон
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Т. Мортон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Камински
16
Уортон
5
Хайам
17
Картер
3
Пикеринг
27
Трэвис
20
Уортон
23
Мортон
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
3-3-2-1-1
26
Радди
6
Трасти
6
Дин
28
Сэндерсон
2
Колен
5
Белик
45
Лонгело
7
Бакуна
33
Холл
19
Чон
25
Хоган
20
Уортон
30
Гаррет
30
Гаррет
20
Уортон
20
Галлахер
24
Долан
24
Долан
20
Галлахер
22
Бреретон
27
Вейл
27
Вейл
22
Бреретон
19
Чон
7
Беллингем
7
Беллингем
19
Чон
5
Белик
28
Меджбри
28
Меджбри
5
Белик
2
Колен
10
Грэм
10
Грэм
2
Колен
6
Дин
10
Юткевич
10
Юткевич
6
Дин
33
Холл
14
Дини
14
Дини
33
Холл
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Бирмингем Сити
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+