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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Суонси
Бернли - Суонси: обзор матча 15 октября 2022
Бернли
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
4 : 0
Завершен
Суонси
15'
Витиньо
29'
Д. Родригес
45+3'
А. Зарури
57'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Суонси
Замена
С. Джей Иган-Райли
️️️️
Я. Матсен
85'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Корк
77'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
77'
75'
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
М. Соринола
74'
Красная карточка
Ж. Пироэ
63'
Замена
Л. Каллен
️️️️
М. Обафеми
63'
Замена
О. Купер
️️️️
О. Нтчам
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Н. Телла
62'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
61'
ГОЛ! 4:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Каллен
57'
ГОЛ! 3:0!
А. Зарури
Пас отдал
Д. Браунхилл
45'
+3
40'
Желтая карточка
Д. Латибодье
38'
Желтая карточка
Д. Фултон
34'
Желтая карточка
Б. Кабанго
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
Пас отдал
А. Зарури
29'
23'
Желтая карточка
М. Соринола
ГОЛ! 1:0!
Витиньо
Пас отдал
Я. Матсен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Анасс Зарури
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-3-1-2
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
2
Витиньо
24
Каллен
4
Корк
8
Браунхилл
23
Телла
16
Родригес
21
Зарури
3-2-3-2
13
Бенда
5
Кабанго
15
Вуд
22
Латибодье
26
Ноутон
29
Соринола
10
Нтчам
6
Гримес
4
Фултон
21
Обафеми
9
Пироэ
22
Матсен
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
22
Матсен
4
Корк
22
Бастьен
22
Бастьен
4
Корк
23
Телла
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
23
Телла
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
29
Соринола
2
Стивенс
2
Стивенс
29
Соринола
10
Нтчам
8
Купер
8
Купер
10
Нтчам
21
Обафеми
11
Каллен
11
Каллен
21
Обафеми
Остались в запасе
Бернли
Суонси
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Бернли - Суонси
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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