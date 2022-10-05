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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Уиган Атлетик
Халл Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 05 октября 2022
Халл Сити
05.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
21'
Д. Пелкас
65'
О. Эступиньян
14'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Уиган Атлетик
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
О. Эступиньян
90'
Желтая карточка
Р. Слатер
89'
88'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Д. Магеннис
76'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Н. Бродхед
76'
Замена
Т. Дариква
️️️️
Т. Осгор
76'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Т. Нэйлор
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
К. Элдер
65'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Синик
63'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Пелкас
63'
Желтая карточка
К. Элдер
45'
+2
Желтая карточка
Л. Койл
23'
23'
Желтая карточка
Д. Магеннис
ГОЛ! 1:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Л. Койл
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
У. Кин
Пас отдал
Т. Осгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Тело Осгор
АП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Чарли Уайк
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бакстер
5
Джонс
24
Гривз
29
Кристи
2
Койл
27
Слатер
11
Туфан
20
Элдер
10
Пелкас
70
Синик
19
Эступиньян
4-2-1-3
13
Амос
24
Ньямб
16
Тилт
4
Нэйлор
6
Уотмоу
8
Пауэр
16
МакКлин
19
Осгор
9
Магеннис
33
Бродхед
18
Кин
19
Эступиньян
2
Фигейреду
2
Фигейреду
19
Эступиньян
10
Пелкас
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Пелкас
70
Синик
47
Лонгман
47
Лонгман
70
Синик
19
Осгор
2
Дариква
2
Дариква
19
Осгор
4
Нэйлор
4
Шинни
4
Шинни
4
Нэйлор
33
Бродхед
10
Уайк
10
Уайк
33
Бродхед
9
Магеннис
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Магеннис
Остались в запасе
Халл Сити
Уиган Атлетик
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Сэм Тикл
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Халл Сити - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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