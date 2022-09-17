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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ротерхэм
Мидлсбро - Ротерхэм: обзор матча 17 сентября 2022
Мидлсбро
17.09.2022, суббота, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ротерхэм
81'
Замена
T. Bola
️️️️
К. Брэмолл
81'
Замена
Д. МакКарт
️️️️
Д. Барласер
80'
Желтая карточка
К. Брэмолл
76'
Замена
Д. Линдси
️️️️
О. Рэтбоун
Замена
А. Моуатт
️️️️
Р. МакГри
74'
Замена
М. Бола
️️️️
М. Кларк
74'
Замена
М. Форсс
️️️️
Д. Уотмор
74'
60'
Замена
С. Хай
️️️️
К. Вашингтон
Желтая карточка
Д. Хаусон
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
3-4-1-2
1
Стеффен
23
Фрай
5
Кларк
2
Дейкстел
3
Гилс
16
Хаусон
8
МакГри
25
Крукс
25
Джонс
20
Уотмор
9
Муньис
4-3-1-2
1
Йоханссон
25
Хамфрис
6
Вуд
45
Хардинг
15
Брэмолл
4
Барласер
18
Нортон-Каффи
26
Уайлс
27
Огбене
14
Вашингтон
20
Рэтбоун
5
Кларк
16
Бола
16
Бола
5
Кларк
8
МакГри
20
Моуатт
20
Моуатт
8
МакГри
20
Уотмор
88
Форсс
88
Форсс
20
Уотмор
4
Барласер
5
МакКарт
5
МакКарт
4
Барласер
15
Брэмолл
23
23
15
Брэмолл
20
Рэтбоун
29
Линдси
29
Линдси
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
7
Хай
7
Хай
14
Вашингтон
Остались в запасе
Мидлсбро
Ротерхэм
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
31
Джош Викерс
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Мидлсбро - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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