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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Вест Бромвич - Бирмингем Сити: обзор матча 14 сентября 2022
Вест Бромвич
14.09.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 3
Завершен
Бирмингем Сити
23'
Д. Уоллес
83'
Б. Томас-Асанте (П)
14'
С. Хоган
54'
С. Хоган
72'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Бирмингем Сити
86'
Замена
Д. Холл
️️️️
Д. Уильямс
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Томас-Асанте
83'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Грант
77'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
77'
Замена
Э. Питерс
️️️️
К. Бартли
77'
77'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
76'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ж. Бакуна
72'
ГОЛ! 1:3!
С. Хоган
Пас отдал
Т. Дини
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
64'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
О. Йокушлу
60'
60'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Робертс
54'
ГОЛ! 1:2!
С. Хоган
Пас отдал
Ж. Бакуна
46'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Белик
Желтая карточка
К. Таунсенд
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
Д. Моламби
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Пас отдал
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
24
Джош Уильямс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
22
Таунсенд
5
Бартли
26
О'Ши
19
Гарднер-Хикман
19
Диангана
8
Моламби
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
9
Грант
4-1-2-1-2
26
Радди
6
Трасти
28
Сэндерсон
2
Колен
4
Робертс
5
Белик
24
Уильямс
7
Бакуна
19
Чон
14
Дини
25
Хоган
5
Бартли
33
Питерс
33
Питерс
5
Бартли
19
Гарднер-Хикман
8
Ливермор
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
9
Грант
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Грант
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
5
Йокушлу
5
Белик
8
Джеймс
8
Джеймс
5
Белик
24
Уильямс
33
Холл
33
Холл
24
Уильямс
7
Бакуна
28
Меджбри
28
Меджбри
7
Бакуна
4
Робертс
17
Леко
17
Леко
4
Робертс
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Бромвич - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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