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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Халл Сити
Кардифф - Халл Сити: обзор матча 08 ноября 2022
Кардифф
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 3
Завершен
Халл Сити
47'
К. Робинсон
62'
Г. Уит
4'
Д. Пелкас
76'
Р. Слатер
77'
Р. Слатер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Халл Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Синик
84'
Замена
Л. Койл
️️️️
Р. Лонгман
77'
ГОЛ! 2:3!
Р. Слатер
76'
ГОЛ! 2:2!
Р. Слатер
Замена
Р. Колуилл
️️️️
О. Ожо
76'
73'
Замена
Д. Синик
️️️️
Д. Пелкас
ГОЛ! 2:1!
Г. Уит
62'
61'
Замена
О. Туфан
️️️️
Р. Вудс
Замена
Г. Уит
️️️️
Н. Нкунку
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Робинсон
47'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Д. Гривз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
4-5-1
21
Оллсоп
27
Нкунку
2
Ромео
35
Нельсон
38
Нг
4
Риномхота
32
Роллс
14
Сойерс
47
О'Доуда
9
Ожо
47
Робинсон
4-1-4-1
1
Бакстер
2
Фигейреду
5
Джонс
24
Гривз
29
Кристи
27
Слатер
14
Сери
18
Вудс
5
Доэрти
10
Пелкас
47
Лонгман
27
Нкунку
11
Уит
11
Уит
27
Нкунку
9
Ожо
10
Колуилл
10
Колуилл
9
Ожо
47
Лонгман
2
Койл
2
Койл
47
Лонгман
18
Вудс
11
Туфан
11
Туфан
18
Вудс
10
Пелкас
70
Синик
70
Синик
10
Пелкас
Остались в запасе
Кардифф
Халл Сити
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Кардифф - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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