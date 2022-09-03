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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 03 сентября 2022
Блэкберн
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 3
Завершен
Бристоль Сити
72'
Т. Долан
90+3'
Б. Бреретон
42'
Т. Конвей
55'
Н. Уэллс
74'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:3!
Б. Бреретон
Пас отдал
Т. Долан
90'
+3
90'
+1
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Скотт
87'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Н. Уэллс
74'
ГОЛ! 1:3!
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:2!
Т. Долан
72'
Замена
А. Эдун
️️️️
А. Уортон
69'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
67'
63'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
Замена
Д. Вейл
️️️️
Д. Херст
61'
58'
Желтая карточка
А. Скотт
57'
Желтая карточка
М. Джеймс
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Вайманн
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Хеджс
46'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Б. Дак
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конвей
Пас отдал
А. Вайманн
Желтая карточка
А. Уортон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-3-1-2
1
Камински
3
Пикеринг
5
Хайам
27
Трэвис
17
Картер
23
Мортон
23
Дак
20
Уортон
22
Бреретон
15
Херст
26
Хеджс
4-2-1-3
25
Бентли
3
Нейсмит
5
Аткинсон
26
Винер
12
Дасилва
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
20
Уортон
14
Эдун
14
Эдун
20
Уортон
23
Дак
6
Бакли
6
Бакли
23
Дак
26
Хеджс
24
Долан
24
Долан
26
Хеджс
15
Херст
27
Вейл
27
Вейл
15
Херст
8
Скотт
4
Массенго
4
Массенго
8
Скотт
21
Уэллс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
21
Уэллс
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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