Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 30 августа 2022
Уиган Атлетик
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
6'
Д. Магеннис
22'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
80'
Желтая карточка
М. Филлипс
Замена
Т. Осгор
️️️️
Т. Нэйлор
78'
78'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Моламби
73'
Желтая карточка
Д. Моламби
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Магеннис
72'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
У. Кин
71'
Желтая карточка
Д. МакКлин
69'
60'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
О. Йокушлу
Желтая карточка
Д. Магеннис
45'
+3
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
20'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
С. Аджайи
ГОЛ! 1:0!
Д. Магеннис
Пас отдал
Д. Керр
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
19
Тело Осгор
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-2-2-2
13
Амос
6
Уотмоу
16
Тилт
6
Керр
4
Нэйлор
24
Ньямб
16
МакКлин
8
Пауэр
9
Магеннис
18
Кин
4-5-1
27
Баттон
6
Аджайи
26
О'Ши
5
Бартли
22
Таунсенд
19
Диангана
8
Свифт
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Моламби
9
Грант
4
Нэйлор
19
Осгор
19
Осгор
4
Нэйлор
9
Магеннис
33
Бродхед
33
Бродхед
9
Магеннис
18
Кин
10
Уайк
10
Уайк
18
Кин
6
Аджайи
2
Ферлонг
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Йокушлу
8
Ливермор
8
Ливермор
5
Йокушлу
8
Моламби
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Моламби
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+