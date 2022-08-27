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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Суонси
Мидлсбро - Суонси: обзор матча 27 августа 2022
Мидлсбро
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
14'
Р. МакГри
30'
М. Крукс
79'
Ж. Пироэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Суонси
Замена
Д. Фрай
️️️️
Р. Гилс
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
О. Купер
Желтая карточка
И. Джонс
87'
87'
Красная карточка
Б. Кабанго
87'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Желтая карточка
Л. Робертс
84'
Замена
М. Бола
️️️️
Р. МакГри
82'
Замена
Т. Смит
️️️️
М. Крукс
81'
80'
Желтая карточка
Н. Вуд
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Пироэ
Желтая карточка
Д. Ленихэн
78'
74'
Желтая карточка
Б. Кабанго
62'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Аллен
Замена
Р. Муньис
️️️️
Д. Уотмор
57'
46'
Замена
О. Купер
️️️️
О. Нтчам
Желтая карточка
М. Крукс
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Крукс
Пас отдал
Р. Гилс
30'
Желтая карточка
А. Моуатт
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. МакГри
Пас отдал
М. Крукс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
2
Том Смит
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
2-5-2-1
1
Робертс
5
Кларк
17
МакНэйр
3
Гилс
16
Хаусон
26
Ленихэн
25
Крукс
20
Моуатт
8
МакГри
25
Джонс
20
Уотмор
4-3-1-2
1
Фишер
26
Ноутон
5
Кабанго
15
Вуд
3
Мэннинг
7
Аллен
6
Гримес
10
Нтчам
20
Конгрив
9
Пироэ
21
Обафеми
8
МакГри
16
Бола
16
Бола
8
МакГри
3
Гилс
23
Фрай
23
Фрай
3
Гилс
25
Крукс
2
Смит
2
Смит
25
Крукс
20
Уотмор
9
Муньис
9
Муньис
20
Уотмор
10
Нтчам
8
Купер
8
Купер
10
Нтчам
7
Аллен
11
Каллен
11
Каллен
7
Аллен
Остались в запасе
Мидлсбро
Суонси
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Мидлсбро - Суонси
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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