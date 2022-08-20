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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
Шеффилд Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 20 августа 2022
Шеффилд Юнайтед
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
31'
О. Норвуд
73'
И. Ндиайе
80'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
Замена
Т. Дойл
️️️️
С. Берге
84'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. МакБарни
84'
ГОЛ! 3:0!
И. Ндиайе
80'
Желтая карточка
И. Ндиайе
79'
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Балдок
76'
ГОЛ! 2:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
С. Берге
73'
66'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Шмодикс
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Р. Хадра
65'
56'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
51'
51'
Желтая карточка
С. Галлахер
Желтая карточка
М. Лоу
42'
ГОЛ! 1:0!
О. Норвуд
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
13
Флек
10
Норвуд
9
МакБарни
30
Хадра
3-2-1-2-1
1
Камински
4
Филлипс
27
Трэвис
14
Эдун
2
Бриттан
3
Пикеринг
6
Бакли
11
Шмодикс
22
Бреретон
20
Галлахер
32
Балдок
6
Бешам
6
Бешам
32
Балдок
16
Берге
20
Дойл
20
Дойл
16
Берге
30
Хадра
7
Ндиайе
7
Ндиайе
30
Хадра
9
МакБарни
10
Брюстер
10
Брюстер
9
МакБарни
11
Шмодикс
24
Долан
24
Долан
11
Шмодикс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
30
Жордан Амисса
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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