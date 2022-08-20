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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уотфорд
Престон - Уотфорд: обзор матча 20 августа 2022
Престон
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Уотфорд
Желтая карточка
Т. Пэррот
84'
84'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Р. Манай
80'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Я. Асприлья
Желтая карточка
Р. Брэди
79'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
74'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Ледсон
74'
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Джонсон
66'
37'
Желтая карточка
Р. Манай
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Э. Хьюз
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Рей Манай
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
3-5-1-1
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
11
Брэди
14
Джонсон
4
Ледсон
44
Поттс
8
Брауне
8
Уайтмэн
19
Пэррот
4-1-2-1-2
26
Бахман
20
Кэткарт
27
Кабаселе
22
Сьерральта
11
Камара
39
Кайембе
8
Чодури
12
Сема
22
Асприлья
15
Байо
7
Манай
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Каннингэм
16
Хьюз
4
Ледсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
4
Ледсон
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
14
Джонсон
17
Риис
17
Риис
14
Джонсон
22
Асприлья
32
Гослинг
32
Гослинг
22
Асприлья
7
Манай
15
Унгбо
15
Унгбо
7
Манай
Остались в запасе
Престон
Уотфорд
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Шакай Форде
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
17
Чед Эванс
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Шакай Форде
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Престон - Уотфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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