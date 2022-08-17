Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Кардифф
Вест Бромвич - Кардифф: обзор матча 17 августа 2022
Вест Бромвич
17.08.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Кардифф
Замена
А. Рич
️️️️
К. Грант
84'
75'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
О. Ожо
73'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Уоллес
68'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Свифт
68'
64'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Роллс
64'
Замена
К. Этете
️️️️
М. Ваттерс
Желтая карточка
Д. Моламби
54'
49'
Желтая карточка
П. Нг
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Ливермор
46'
33'
Желтая карточка
О. Ожо
Желтая карточка
Д. Ливермор
31'
Желтая карточка
Д. О'Ши
21'
9'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
4-1-4-1
27
Баттон
22
Таунсенд
6
Аджайи
26
О'Ши
2
Ферлонг
8
Ливермор
5
Йокушлу
8
Свифт
19
Диангана
17
Уоллес
9
Грант
4-1-3-1-1
21
Оллсоп
38
Нг
29
Коллинс
2
Ромео
6
Симпсон
24
Уинтл
4
Риномхота
9
Ожо
32
Роллс
11
Филоджин
36
Ваттерс
9
Грант
3
Рич
3
Рич
9
Грант
8
Ливермор
8
Моламби
8
Моламби
8
Ливермор
17
Уоллес
25
Филлипс
25
Филлипс
17
Уоллес
8
Свифт
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Свифт
32
Роллс
14
Сойерс
14
Сойерс
32
Роллс
29
Коллинс
47
О'Доуда
47
О'Доуда
29
Коллинс
9
Ожо
10
Колуилл
10
Колуилл
9
Ожо
36
Ваттерс
28
Этете
28
Этете
36
Ваттерс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кардифф
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
31
Джейк Анвик
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Вест Бромвич - Кардифф
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+