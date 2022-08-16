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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 августа 2022
Норвич Сити
16.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
6'
Д. Сарджент
16'
Д. Синани
81'
П. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
89'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Руффельс
Замена
М. Рашица
️️️️
Т. Кантвелл
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
П. Джонс
Пас отдал
Д. Радони
76'
Замена
П. Джонс
️️️️
С. Томас
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Синани
75'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
М. Нуньес
75'
69'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Сарджент
68'
Замена
Г. Сара
️️️️
К. Доуэлл
68'
Желтая карточка
К. Доуэлл
59'
48'
Красная карточка
Т. Лис
ГОЛ! 2:0!
Д. Синани
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
Д. Синани
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
3-4-2-1
23
Крул
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
23
МакЛин
20
Гиббс
10
Синани
32
Нуньес
10
Кантвелл
26
Доуэлл
9
Сарджент
3-2-3-1-1
21
Николлс
20
Кесслер-Хейден
12
Лис
3
Накаяма
20
Тертон
3
Руффельс
6
Хогг
5
Радони
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
26
Доуэлл
8
Сара
8
Сара
26
Доуэлл
10
Синани
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Синани
32
Нуньес
11
Эрнандес
11
Эрнандес
32
Нуньес
10
Кантвелл
7
Рашица
7
Рашица
10
Кантвелл
9
Сарджент
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Сарджент
7
Томас
16
Джонс
16
Джонс
7
Томас
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
3
Руффельс
37
Корома
37
Корома
3
Руффельс
Остались в запасе
Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
1
Джейкоб Чапман
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
22
Этьен Камара
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
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Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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