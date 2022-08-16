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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уотфорд
Бирмингем Сити - Уотфорд: обзор матча 16 августа 2022
Бирмингем Сити
16.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
19'
Д. Холл
63'
К. Сема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Уотфорд
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
П. Плахета
90'
+2
88'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
К. Сема
88'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Э. Кайембе
Замена
Д. Леко
️️️️
Т. Дини
86'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
85'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
81'
Замена
Э. Чанг
️️️️
Д. Холл
79'
76'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Я. Асприлья
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Сема
55'
Замена
Р. Манай
️️️️
В. Байо
45'
+3
Желтая карточка
Х. Чодури
ГОЛ! 1:0!
Д. Холл
Пас отдал
С. Хоган
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Сэм Косгров
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-4-1-2
26
Радди
2
Колен
28
Сэндерсон
6
Трасти
8
Джеймс
33
Холл
7
Бакуна
24
Уильямс
77
Плахета
14
Дини
25
Хоган
4-1-2-1-2
26
Бахман
2
Гаспар
22
Сьерральта
20
Кэткарт
27
Кабаселе
39
Кайембе
8
Чодури
12
Сема
22
Асприлья
15
Байо
9
Педро
77
Плахета
32
Фрэнд
32
Фрэнд
77
Плахета
33
Холл
20
Чанг
20
Чанг
33
Холл
14
Дини
17
Леко
17
Леко
14
Дини
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
22
Асприлья
32
Гослинг
32
Гослинг
22
Асприлья
12
Сема
15
Унгбо
15
Унгбо
12
Сема
39
Кайембе
9
Дэвис
9
Дэвис
39
Кайембе
15
Байо
7
Манай
7
Манай
15
Байо
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уотфорд
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
9
Сэм Косгров
ЦФ
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
7
Джоб Беллингем
АП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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