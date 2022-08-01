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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Шеффилд Юнайтед
Уотфорд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 августа 2022
Уотфорд
01.08.2022, понедельник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
56'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
А. Камара
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
С. Берге
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ж. Педро
87'
Замена
Р. Манай
️️️️
И. Сарр
81'
78'
Замена
Б. Шарп
️️️️
И. Ндиайе
68'
Замена
Б. Осборн
️️️️
О. Норвуд
68'
Замена
Р. Хадра
️️️️
К. Кларк
68'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Джеббисон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
И. Сарр
56'
55'
Замена
М. Лоу
️️️️
Э. Стивенс
Желтая карточка
Ж. Педро
49'
Желтая карточка
Т. Клеверли
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
25'
24'
Желтая карточка
Д. Флек
14'
Желтая карточка
К. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Рей Манай
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Бахман
11
Камара
27
Кабаселе
20
Кэткарт
22
Сьерральта
39
Кайембе
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
17
Деннис
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
26
Кларк
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
16
Берге
3
Стивенс
7
Ндиайе
13
Флек
10
Норвуд
29
Джеббисон
9
Педро
32
Гослинг
32
Гослинг
9
Педро
7
Сарр
7
Манай
7
Манай
7
Сарр
3
Стивенс
3
Лоу
3
Лоу
3
Стивенс
10
Норвуд
23
Осборн
23
Осборн
10
Норвуд
26
Кларк
30
Хадра
30
Хадра
26
Кларк
7
Ндиайе
14
Шарп
14
Шарп
7
Ндиайе
29
Джеббисон
10
Брюстер
10
Брюстер
29
Джеббисон
Остались в запасе
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Уотфорд - Шеффилд Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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