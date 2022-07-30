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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бристоль Сити
Халл Сити - Бристоль Сити: обзор матча 30 июля 2022
Халл Сити
30.07.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
72'
О. Туфан (П)
90+4'
Ж. Мишель Сери
30'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:1!
Ж. Мишель Сери
90'
+4
89'
Замена
Т. Клозе
️️️️
Р. Аткинсон
Замена
В. Ковил
️️️️
А. Саядманеш
84'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
О. Туфан
73'
Замена
К. Элдер
️️️️
Т. Смит
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Туфан
72'
Замена
Б. Тетти
️️️️
О. Эступиньян
64'
60'
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Сайкс
59'
Замена
Т. Конвей
️️️️
А. Скотт
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
З. Винер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
17
Марк Сайкс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
20
Каллум Элдер
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
31
Вон Ковил
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
12
Кейн Уилсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
2-2-5
13
Ингрэм
2
Фигейреду
2
Койл
14
Сери
11
Туфан
27
Слатер
24
Гривз
5
Джонс
29
Смит
17
Саядманеш
4-2-1-3
25
Бентли
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
18
Мартин
18
Вайманн
17
Сайкс
29
Смит
20
Элдер
20
Элдер
29
Смит
11
Туфан
5
Доэрти
5
Доэрти
11
Туфан
17
Саядманеш
31
Ковил
31
Ковил
17
Саядманеш
19
Эступиньян
30
Тетти
30
Тетти
19
Эступиньян
5
Аткинсон
5
Клозе
5
Клозе
5
Аткинсон
17
Сайкс
12
Уилсон
12
Уилсон
17
Сайкс
8
Скотт
9
Конвей
9
Конвей
8
Скотт
Остались в запасе
Халл Сити
Бристоль Сити
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Халл Сити - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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