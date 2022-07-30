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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Норвич Сити
Кардифф - Норвич Сити: обзор матча 30 июля 2022
Кардифф
30.07.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
49'
Р. Сойерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Норвич Сити
85'
Вторая желтая
Г. Хэнли
84'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
М. Рашица
84'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. МакЛин
Замена
Т. Санг
️️️️
Э. Риномхота
82'
Замена
Г. Уит
️️️️
К. О'Доуда
81'
79'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
Замена
К. Нельсон
️️️️
О. Ожо
75'
Вторая желтая
П. Нг
74'
72'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Я. Серенсен
72'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Сарджент
Желтая карточка
Э. Риномхота
69'
Желтая карточка
П. Нг
69'
Желтая карточка
Д. Роллс
69'
68'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Замена
Д. Роллс
️️️️
М. Ваттерс
60'
Желтая карточка
К. О'Доуда
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сойерс
Пас отдал
К. О'Доуда
49'
Желтая карточка
С. Кипр
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кардифф
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-1-4-1
21
Оллсоп
29
Коллинс
4
Кипр
2
Ромео
38
Нг
24
Уинтл
9
Ожо
14
Сойерс
47
О'Доуда
4
Риномхота
36
Ваттерс
3-2-1-2-2
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
12
Омобамиделе
3
Ааронс
18
Серенсен
23
МакЛин
7
Рашица
10
Кантвелл
9
Сарджент
20
Пукки
9
Ожо
35
Нельсон
35
Нельсон
9
Ожо
36
Ваттерс
32
Роллс
32
Роллс
36
Ваттерс
47
О'Доуда
11
Уит
11
Уит
47
О'Доуда
4
Риномхота
10
Санг
10
Санг
4
Риномхота
7
Рашица
3
МакКаллум
3
МакКаллум
7
Рашица
18
Серенсен
20
Гиббс
20
Гиббс
18
Серенсен
9
Сарджент
10
Синани
10
Синани
9
Сарджент
23
МакЛин
11
Эрнандес
11
Эрнандес
23
МакЛин
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
Остались в запасе
Кардифф
Норвич Сити
9
Марк Харрис
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Кардифф - Норвич Сити
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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