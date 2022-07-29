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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бернли
Хаддерсфилд Таун - Бернли: обзор матча 29 июля 2022
Хаддерсфилд Таун
29.07.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
18'
Я. Матсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бернли
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
89'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Касуму
89'
Желтая карточка
Д. Касуму
84'
74'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Костеллоу
Замена
Д. Касуму
️️️️
Д. Расселл
72'
70'
Желтая карточка
А. Мурич
70'
Замена
С. Твайн
️️️️
С. Бастьен
66'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
57'
Желтая карточка
Д. Костеллоу
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Холмс
57'
Замена
Д. Радони
️️️️
Д. Корома
56'
18'
ГОЛ! 0:1!
Я. Матсен
Пас отдал
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Дэвид Касуму
ЦФ
7
Бен Джексон
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Витиньо
ЦФ
8
Адам Филлипс
ЦФ
10
Скотт Твайн
ЦФ
3-3-1-3
21
Николлс
3
Руффельс
12
Лис
20
Тертон
14
Холмс
6
Хогг
13
Расселл
7
Томас
4
Эдмондс-Грин
37
Корома
25
Уорд
4-4-1-1
49
Мурич
14
Робертс
18
Тэйлор
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
4
Корк
8
Браунхилл
22
Бастьен
24
Каллен
11
Костеллоу
35
Барнс
4
Эдмондс-Грин
3
Накаяма
3
Накаяма
4
Эдмондс-Грин
37
Корома
5
Радони
5
Радони
37
Корома
Касуму
29
Роудс
29
Роудс
Касуму
13
Расселл
18
Касуму
18
Касуму
13
Расселл
14
Холмс
18
Анджорин
18
Анджорин
14
Холмс
11
Костеллоу
2
Витиньо
2
Витиньо
11
Костеллоу
22
Бастьен
10
Твайн
10
Твайн
22
Бастьен
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бернли
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
8
Адам Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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