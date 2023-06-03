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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Нефтехимик
КАМАЗ - Нефтехимик: обзор матча 03 июня 2023
КАМАЗ
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Нефтехимик
29'
В. Галиулин
67'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Нефтехимик
Замена
А. Полюткин
️️️️
В. Бабаев
75'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Мохаммад
74'
71'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
А. Котик
71'
Замена
️️️️
Ф. Дворецков
71'
Замена
С. Джамилов
️️️️
В. Галиулин
67'
ГОЛ! 0:2!
К. Базелюк
63'
Желтая карточка
В. Галиулин
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Ю. Кириллов
59'
Желтая карточка
А. Гаглоев
56'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
53'
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Галиулин
Желтая карточка
Н. Толстопятов
23'
18'
Желтая карточка
А. Котик
8'
Желтая карточка
В. Москвичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
99
Владислав Васильев
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
3-5-2
1
Смирнов
17
Пальцев
65
Толстопятов
93
Герасимов
42
Кириллов
56
Рейхмен
97
Таликин
11
Гаглоев
96
Мохаммад
11
Бабаев
8
Серченков
4-1-3-2
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
16
Шоркин
17
Котов
5
Москвичев
2
Ситдиков
22
Дворецков
21
Галиулин
9
Котик
10
Базелюк
11
Бабаев
20
Полюткин
20
Полюткин
11
Бабаев
96
Мохаммад
7
Аюкин
7
Аюкин
96
Мохаммад
42
Кириллов
8
Шамкин
8
Шамкин
42
Кириллов
21
Галиулин
7
Джамилов
7
Джамилов
21
Галиулин
9
Котик
10
Янушковский
10
Янушковский
9
Котик
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
99
Владислав Васильев
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
96
Игорь Обухов
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
99
Владислав Васильев
ВР
26
Динар Шайхутдинов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
КАМАЗ
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