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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Краснодар-2
Волга - Краснодар-2: обзор матча 29 апреля 2023
Волга
29.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
89'
А. Дашаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Краснодар-2
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
89'
Желтая карточка
А. Дашаев
87'
84'
Замена
Д. Полях
️️️️
Р. Защепкин
Желтая карточка
Е. Воронин
83'
Желтая карточка
Н. Кирсанов
73'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Д. Кутин
71'
69'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
69'
Замена
️️️️
Г. Жилкин
62'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
И. Кубышкин
61'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
К. Морозов
61'
Желтая карточка
И. Кубышкин
57'
Желтая карточка
К. Морозов
55'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Д. Рахманов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
11
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
10
Никита Кирсанов
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
99
Данил Полях
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Климович
13
Стефен
4
Дашаев
15
Данилкин
5
Кутин
13
Кубышкин
5
Морозов
22
Рахманов
8
Рахманов
11
Туре
9
Билалов
4-1-2-3
1
Штепа
44
Исаенко
13
Иванов
44
Сухорученко
28
Жилкин
18
Ндука
10
Защепкин
70
Самко
11
Карпов
20
Окоронкво
90
Кутовой
8
Рахманов
7
Герюгов
7
Герюгов
8
Рахманов
5
Морозов
23
Махмутов
23
Махмутов
5
Морозов
13
Кубышкин
10
Кирсанов
10
Кирсанов
13
Кубышкин
5
Кутин
37
Воронин
37
Воронин
5
Кутин
10
Защепкин
99
Полях
99
Полях
10
Защепкин
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
Остались в запасе
Волга
Краснодар-2
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
87
Герман Паскин
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
87
Герман Паскин
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
33
Аллеф
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Волга - Краснодар-2
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
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2 : 3
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1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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