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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Акрон
Кубань - Акрон: обзор матча 29 апреля 2023
Кубань
29.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
31'
И. Мосейчук
58'
А. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Акрон
78'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Понсе
78'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Салтыков
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Щеткин
75'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
И. Мосейчук
67'
64'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Полубояринов
64'
Замена
А. Килин
️️️️
В. Азаров
61'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Желтая карточка
Н. Абдоков
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Понсе
55'
Замена
И. Зуев
️️️️
Д. Сагуткин
34'
Желтая карточка
В. Азаров
ГОЛ! 1:0!
И. Мосейчук
31'
24'
Желтая карточка
И. Чудин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Кубань
72
Александр Позняк
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
30
Иван Репях
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-2-3-1
1
Ещенко
96
Смирнов
28
Байрыев
13
Стаменкович
22
Рыбин
87
Безденежных
21
Махатадзе
11
Цаллагов
99
Абдоков
9
Мосейчук
99
Щеткин
3-1-3-1-2
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
5
Ходжаниязов
6
Макаров
20
Полубояринов
7
Песегов
27
Чудин
14
Салтыков
99
Азаров
9
Понсе
9
Мосейчук
52
Лобкарев
52
Лобкарев
9
Мосейчук
99
Щеткин
10
Лаук
10
Лаук
99
Щеткин
20
Полубояринов
90
Шакуро
90
Шакуро
20
Полубояринов
3
Сагуткин
58
Зуев
58
Зуев
3
Сагуткин
9
Понсе
11
Апеков
11
Апеков
9
Понсе
99
Азаров
18
Килин
18
Килин
99
Азаров
14
Салтыков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Салтыков
Остались в запасе
Кубань
Акрон
72
Александр Позняк
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
30
Иван Репях
АП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
72
Александр Позняк
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
30
Иван Репях
АП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Кубань - Акрон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Виктор Лацвиев (Шахты)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Кубань
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